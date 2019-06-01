En golcü yedekler Kartal’da
2018-2019 sezonunda atılan 88 gol, oyuna sonradan dahil olan futbolculardan geldi. yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım Beşiktaş oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu.
2018-2019 sezonunda atılan 88 gol, oyuna sonradan dahil olan futbolculardan geldi. yedek oyuncularından en fazla gol bulan takım Beşiktaş oldu. Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan giren futbolcularından 12 gol buldu. Beşiktaş'tan Kagawa ile Kayserisporlu Gyan, dörder gole imza atarken; Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Ankaragücü'nden İlhan Parlak ve Trabzonsporlu Caleb Ekuban da üçer gole ulaştı.
1 MAÇTA 2'DEN FAZLA GOL ATTILAR
Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna 69. dakikada dahil olan Beşiktaş'tan genç oyuncu Güven Yalçın, müsabakayı "hat-trick" yaparak tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 81'inci dakikadan sonra mücadele ettiği Antalyaspor karşısında 2 gol birden üretti. Bursasporlu Umut Nayir, Akhisarspor karşısında ve Kayserisporlu Asamoah Gyan da Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna sonradan girip ikişer gole imza attı.
- 1.6.2019
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