Umut kalacak
Beşiktaş yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon transfer edilen ama Bursaspor'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı.
Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan Beşiktaş yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon transfer edilen ama Bursaspor'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin sadece milli yıldız Burak Yılmaz'ı zorlayacak yerli ya da yabancı genç bir forvet alacağı belirtildi.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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