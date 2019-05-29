Umut kalacak – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Umut kalacak

Umut kalacak

yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon edilen ama 'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı.

ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon edilen ama 'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin sadece milli yıldız 'ı zorlayacak yerli ya da yabancı genç bir forvet alacağı belirtildi.

  1. 29.5.2019
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