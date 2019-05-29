Umut kalacak

Mustafa Pektemek ile yollarını ayıracak olan, Larin'e de takım arayan Beşiktaş yönetimi üçüncü forvet olarak geçen sezon transfer edilen ama Bursaspor'a kiralanan Umut Nayır'ı kadroda tutma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin sadece milli yıldız Burak Yılmaz'ı zorlayacak yerli ya da yabancı genç bir forvet alacağı belirtildi.