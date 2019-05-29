Ljajic Lens’ten ucuz!

Beşiktaş'ın ayda 250 bin euro ödeyip 30 ayda 6.5 milyon Euro'luk bonservisini Torino'dan alacağı Adem Ljajic'e ödeyeceği rakam belli oldu. Sırp oyuncu siyah-beyazlı ekipte yılda 2 milyon 250 bin euro alacak. Ayrıca puan başına da kendisine 4 bin euro ödenecek. Ljajic'in sözleşmesinde şampiyonluk ve Şampiyonalar Ligi primleri de yer alacak. Ljajic, Karius, Vida ve Lens'ten sonra Beşiktaş'ın en fazla kazanan 4'üncü futbolcusu olacak. Sırp oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de "Kesinlikle takıma kalması gerekli" şeklinde bir rapor sunmuştu.



FUTBOLUMUN ZİRVESİNDEYİM

Mısır'ın Pyramids takımının kendisi için teklif yapacağı iddiasının ortaya atılmasıyla ilgili fikirleri sorulan Jeremain Lens oralı bile olmadı. Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Hollandalı oyuncu, "3 yıllık daha daha sözleşmem var. Şu anda 32 yaşındayım. Futbolumun en olgun çağındayım. 3 yıl sonra 35 yaşıma geldiğinde yönetim benimle sözleşme yenilemek isterse, duruma bakarım. Ama şimdilik tek düşündüğüm tatil" sözlerini kullandı.