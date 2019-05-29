Ljajic Lens’ten ucuz!
Beşiktaş'ın ayda 250 bin euro ödeyip 30 ayda 6.5 milyon Euro'luk bonservisini Torino'dan alacağı Adem Ljajic'e ödeyeceği rakam belli oldu.
Beşiktaş'ın ayda 250 bin euro ödeyip 30 ayda 6.5 milyon Euro'luk bonservisini Torino'dan alacağı Adem Ljajic'e ödeyeceği rakam belli oldu. Sırp oyuncu siyah-beyazlı ekipte yılda 2 milyon 250 bin euro alacak. Ayrıca puan başına da kendisine 4 bin euro ödenecek. Ljajic'in sözleşmesinde şampiyonluk ve Şampiyonalar Ligi primleri de yer alacak. Ljajic, Karius, Vida ve Lens'ten sonra Beşiktaş'ın en fazla kazanan 4'üncü futbolcusu olacak. Sırp oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de "Kesinlikle takıma kalması gerekli" şeklinde bir rapor sunmuştu.
FUTBOLUMUN ZİRVESİNDEYİM
Mısır'ın Pyramids takımının kendisi için teklif yapacağı iddiasının ortaya atılmasıyla ilgili fikirleri sorulan Jeremain Lens oralı bile olmadı. Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Hollandalı oyuncu, "3 yıllık daha daha sözleşmem var. Şu anda 32 yaşındayım. Futbolumun en olgun çağındayım. 3 yıl sonra 35 yaşıma geldiğinde yönetim benimle sözleşme yenilemek isterse, duruma bakarım. Ama şimdilik tek düşündüğüm tatil" sözlerini kullandı.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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