Ljajic Lens’ten ucuz! – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ljajic Lens’ten ucuz!

Ljajic Lens’ten ucuz!

Ljajic Lens’ten ucuz!

'ın ayda 250 bin euro ödeyip 30 ayda 6.5 milyon Euro'luk bonservisini Torino'dan alacağı 'e ödeyeceği rakam belli oldu.

'ın ayda 250 bin euro ödeyip 30 ayda 6.5 milyon Euro'luk bonservisini Torino'dan alacağı 'e ödeyeceği rakam belli oldu. Sırp oyuncu siyah-beyazlı ekipte yılda 2 milyon 250 bin euro alacak. Ayrıca puan başına da kendisine 4 bin euro ödenecek. Ljajic'in sözleşmesinde şampiyonluk ve Şampiyonalar Ligi primleri de yer alacak. Ljajic, Karius, Vida ve Lens'ten sonra Beşiktaş'ın en fazla kazanan 4'üncü futbolcusu olacak. Sırp oyuncu için teknik direktör de "Kesinlikle takıma kalması gerekli" şeklinde bir rapor sunmuştu.

FUTBOLUMUN ZİRVESİNDEYİM
'ın Pyramids takımının kendisi için teklif yapacağı iddiasının ortaya atılmasıyla ilgili fikirleri sorulan oralı bile olmadı. Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Hollandalı oyuncu, "3 yıllık daha daha sözleşmem var. Şu anda 32 yaşındayım. en olgun çağındayım. 3 yıl sonra 35 yaşıma geldiğinde yönetim benimle sözleşme yenilemek isterse, duruma bakarım. Ama şimdilik tek düşündüğüm tatil" sözlerini kullandı.

  1. 29.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ljajic Lens’ten ucuz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN