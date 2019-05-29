Brian Rodriguez’e yakın takip – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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’e yakın takip

Brian Rodriguez’e yakın takip

yönetimi, genç oyuncuları takibini sürdürüyor.

yönetimi, genç oyuncuları takibini sürdürüyor. Birkaç gün önce 'nun sol stoperi Marcos Senesi'yi Beşiktaş'ın istediği iddia edildikten sonra bu kez de siyahbeyazlıların Polonya'da devam eden U-20 'nda Uruguay'ın sol kanat oyuncusu 'i izlemeye aldıkları belirtildi. Penarol takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız adayı için Beşiktaş'ın teklif yapacağı iddia edildi.

  1. 29.5.2019
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