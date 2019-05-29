Brian Rodriguez’e yakın takip
Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuları takibini sürdürüyor.
Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuları takibini sürdürüyor. Birkaç gün önce San Lorenzo'nun sol stoperi Marcos Senesi'yi Beşiktaş'ın istediği iddia edildikten sonra bu kez de siyahbeyazlıların Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın sol kanat oyuncusu Brian Rodriguez'i izlemeye aldıkları belirtildi. Penarol takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız adayı için Beşiktaş'ın teklif yapacağı iddia edildi.
- 29.5.2019
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Brian Rodriguez’e yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.