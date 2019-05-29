Brian Rodriguez’e yakın takip

Beşiktaş yönetimi, genç oyuncuları takibini sürdürüyor. Birkaç gün önce San Lorenzo'nun sol stoperi Marcos Senesi'yi Beşiktaş'ın istediği iddia edildikten sonra bu kez de siyahbeyazlıların Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın sol kanat oyuncusu Brian Rodriguez'i izlemeye aldıkları belirtildi. Penarol takımında forma giyen 19 yaşındaki yıldız adayı için Beşiktaş'ın teklif yapacağı iddia edildi.