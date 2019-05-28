Beşiktaş'ın ilgilendiği Tatarusanu kararını verdi
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu transfer kararını verdi. Fransız basını Nantes'dan ayrılacak olan tecrübeli file bekçisinin Olympique Lyon'a imza atmaya yakın olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Takımı Nantes ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş'la anılan 33 yaşındaki Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu, siyah-beyazlıları üzecek bir karar verdi.
JUNINHO'NUN İLK TERCİHİ
Fransız basınında yer alan haberlere göredeneyimli file bekçisi, gelen teklifleri değerlendirdi ve Olympique Lyon ile görüşmeyi kabul etti. Tatarusanu'nun Fransız ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu ve Anthony Lopes'in yerine bir numara olarak düşünüldüğü ifade edildi. Kulübün yeni sportif direktörü Brezilyalı Juninho'nun da ilk tercihinin ligi yakından tanıyan Tatarusanu olduğu belirtildi.
Lyon'un mevcut kalecisi Anthony Lopes ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, "Sezon sonunu bekliyorum. Karar başkanın. Neler olacağını göreceğiz" diyerek ayrılık sinyalleri vermişti.
- 28.05.2019
- Güncelleme: 28.05.2019 17:06
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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''Daha güçlü döneceğiz''
Toplam 2
Yorum
oflu61 kara kara gözlerin yere deysin dizlerin akşam bize gelde trabzon görsün gozlerin
Beşiktaş'ın ilgilendiği Tatarusanu kararını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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