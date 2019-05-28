Beşiktaş'ın ilgilendiği Tatarusanu kararını verdi

Takımı Nantes ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş'la anılan 33 yaşındaki Rumen kaleci Ciprian Tatarusanu, siyah-beyazlıları üzecek bir karar verdi.

JUNINHO'NUN İLK TERCİHİ

Fransız basınında yer alan haberlere göredeneyimli file bekçisi, gelen teklifleri değerlendirdi ve Olympique Lyon ile görüşmeyi kabul etti. Tatarusanu'nun Fransız ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu ve Anthony Lopes'in yerine bir numara olarak düşünüldüğü ifade edildi. Kulübün yeni sportif direktörü Brezilyalı Juninho'nun da ilk tercihinin ligi yakından tanıyan Tatarusanu olduğu belirtildi.

Lyon'un mevcut kalecisi Anthony Lopes ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, "Sezon sonunu bekliyorum. Karar başkanın. Neler olacağını göreceğiz" diyerek ayrılık sinyalleri vermişti.