Beşiktaş'ın ilgilendiği Tatarusanu kararını verdi
28 Mayıs 2019, Salı
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'ın ilgilendiği Tatarusanu kararını verdi

Beşiktaş'ın ilgilendiği Tatarusanu kararını verdi

'ın transfer listesinde bulunan Rumen kaleci transfer kararını verdi. Fransız basını Nantes'dan ayrılacak olan tecrübeli file bekçisinin 'a imza atmaya yakın olduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Takımı Nantes ile sözleşmesi sona eren ve adı 'la anılan 33 yaşındaki Rumen kaleci , siyah-beyazlıları üzecek bir karar verdi.

JUNINHO'NUN İLK TERCİHİ

Fransız basınında yer alan haberlere göredeneyimli file bekçisi, gelen teklifleri değerlendirdi ve ile görüşmeyi kabul etti. Tatarusanu'nun Fransız ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu ve 'in yerine bir numara olarak düşünüldüğü ifade edildi. Kulübün yeni sportif direktörü Brezilyalı Juninho'nun da ilk tercihinin ligi yakından tanıyan Tatarusanu olduğu belirtildi.

Lyon'un mevcut kalecisi Anthony Lopes ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, "Sezon sonunu bekliyorum. Karar başkanın. Neler olacağını göreceğiz" diyerek ayrılık sinyalleri vermişti.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 17:06
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