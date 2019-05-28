Beşiktaş ile kiralık olan sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılara veda edip Alman ekibi Borussia Dortmund'a dönen Japon futbolcu Shinji Kagawa için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi.
28 Mayıs 2019 Salı 15:52
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Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'a dönmüştü.
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Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Alman ekibine geri dönen deneyimli futbolcu Shinji Kagawa'ya İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
Alman ekibiyle bir yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Daha önce Manchester United'da forma giyen Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.
Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Kagawa'nın nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Japon futbolcu Everton'ı tercih etmesi durumunda, milli futbolcu Cenk Tosun ile takım arkadaşı olacak.
30 yaşındaki tecrübeli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 4 kez ağları sarsarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.