Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Beşiktaş ile kiralık olan sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılara veda edip Alman ekibi Borussia Dortmund'a dönen Japon futbolcu Shinji Kagawa için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi.

28 Mayıs 2019 Salı 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





