Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Beşiktaş ile kiralık olan sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlılara veda edip Alman ekibi Borussia Dortmund'a dönen Japon futbolcu Shinji Kagawa için İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi.
28 Mayıs 2019 Salı 15:52
Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Geçtiğimiz hafta sonunda Beşiktaş formasıyla son maçına çıkan ve karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon yıldız Shinji Kagawa, Borussia Dortmund'a dönmüştü.

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Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Alman ekibine geri dönen deneyimli futbolcu Shinji Kagawa'ya İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.

Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Alman ekibiyle bir yıllık daha kontratı olan Kagawa için Everton önümüzdeki günlerde teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Daha önce Manchester United'da forma giyen Premier Lig'e dönmeye sıcak bakan Kagawa için West Ham United'ın da devreye gireceği iddiaları ortaya atıldı.

Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Kagawa'nın nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

Japon futbolcu Everton'ı tercih etmesi durumunda, milli futbolcu Cenk Tosun ile takım arkadaşı olacak.

Premier Lig ekibi Kagawa'yı gözüne kestirdi

30 yaşındaki tecrübeli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 4 kez ağları sarsarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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