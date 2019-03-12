Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
12 Mart 2019, Salı
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Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde

Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde

’ın ’u 3-2 yendiği maça ’in, ’nın ensesine attığı damga vurmuştu. Quaresma’nın yediği tokat Portekiz’de gündem olurken, Medel’in hareketi de Şili’de manşetlere çıktı.

Ülkenin maçları yayınlayan CDF kanalının internet sitesi tokadı, "Gary Medel ve Ricardo Quaresma arasındaki güçlü çekişme" başlığı ile verdi. "Pitbull, Portekizliyi patlattığı tokatla yere yapıştıracaktı" şeklinde alt başlık kullandı.

91.7 ADN radyosunda yapılan yorumda ise, "Taraftarlar, Gary Medel'in Ricardo Quaresma'ya attığı tokatla mücadeleyi kazandığını düşünüyor" denildi. AS'ın Şili versiyonu, "Gary Medel oyun içinde bir takım arkadaşına vurdu!" diyerek haberi verdi.

Bu arada 'in 2007 yılında Universidad Catolica'da forma giyerken takım arkadaşı Eros Perez'i yine bir maçta saha ortasında tokatladıktan sonra takımın idolü haline geldiği hatırlatıldı.

  1. 12.03.2019
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