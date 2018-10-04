Sözleşmelere TL ayarlaması – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Sözleşmelere ayarlaması

    Sözleşmelere <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a> ayarlaması
    yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek hiçbir futbolcusuyla görüşme yapmadı. Yetkililer, oyuncuların gelen menajerlerine de "Yeni dönem sözleşmelerin tamamen üzerinden olacak. Kendinizi buna göre hazırlayın" diyerek ona göre teklif yapmalarını istedi.
    1. 4.10.2018
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