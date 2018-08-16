Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Partizan oldu – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'ın 'ndeki rakibi Partizan oldu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'ndeki rakibi Partizan oldu

    Avusturya’da son anda turlayan , play-off turunda Nordsjaelland’ı eleyen ’ın Partizan ekibiyle eşleşti

    Temsilcimiz 'ın Play- Off turundaki rakibi temsilcisi Partizan oldu. Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile 3. ön eleme turunda eşleşen Sırp ekibi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Elde ettiği bu büyük avantajla dün evinde rakibini konuk eden Partizan, bu kez de 3-2 galip gelerek turu geçti ve play-off turunda 'ın rakibi oldu. 'nde bu sezon gruplarda mücadele edecek takımın belirleneceği Partizan-Beşiktaş karşılaşmalarının ilki 23 Ağustos Perşembe tarihinde 'ın Belgrad kentinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Vodafone Park'ta yapılacak.
    1. 16.8.2018 23:31
    2. Güncelleme: 17.8.2018 00:53
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