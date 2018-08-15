Pepe: "Hayalim gerçekleşti"
Pepe, “Taraftarın desteği harika” dedi ve ekledi: Stadımızın atmosferini hissetmek ve kulübün bir parçası olmak istiyordum.
İşte Pepe'nin yaptığı açıklamalar: Vodafone Park'ta taraftarımız önünde oynamak inanılmaz önemli. Taraftarın desteği harika. Çünkü maçlar içerisinde zor anlar oluyor ve o zor kırılma anlarında onların desteği bize çok yardımcı oluyor. Her hafta, her hafta sonu ve her maçta bizi destekledikleri için tek tek teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelince çok mutlu oldum. Bir hayalim gerçekleşti, çünkü hem Vodafone Park'taki o sıcak atmosferi hissetmek istiyordum hem de bu büyük Beşiktaş ailesinin bir parçası olmak istiyordum. Onun için çok mutlu hissettim.
İSTANBUL GÜZEL ŞEHİR!
Benfica maçı için İstanbul'a gelen Portekizli gazeteciler, Beşiktaş'ın yıldızlarını abluka altına aldı. Gazetecilerin Pepe'ye sordukları soru, "Sezon sonunda futbolu bırakacak mısın? Bırakmazsan Portekiz'e dönecek misin?" oldu. Q7'ye ise "Portekiz'e dönersen Sporting mi, Porto mu?" denildi. Pepe "Sezon yeni başlarken sezon sonunu düşünmüyorum" derken, Q7 de "İstanbul ne güzel şehir değil mi?" cevabı verdi.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Pepe: "Hayalim gerçekleşti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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