Pepe: "Hayalim gerçekleşti" – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : "Hayalim gerçekleşti"

    Pepe: "Hayalim gerçekleşti"

    , “Taraftarın desteği harika” dedi ve ekledi: Stadımızın atmosferini hissetmek ve kulübün bir parçası olmak istiyordum.

    'ın Portekizli yıldız oyuncusu , siyah beyazlı taraftarların sorularını cevapladı. Sosyal medyadan açıklamalar yapan Portekizli stoper taraftarlara ayrı bir parantez açtı.

    İşte Pepe'nin yaptığı açıklamalar: 'ta taraftarımız önünde oynamak inanılmaz önemli. Taraftarın desteği harika. Çünkü maçlar içerisinde zor anlar oluyor ve o zor kırılma anlarında onların desteği bize çok yardımcı oluyor. Her hafta, her hafta sonu ve her maçta bizi destekledikleri için tek tek teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelince çok mutlu oldum. Bir hayalim gerçekleşti, çünkü hem Vodafone Park'taki o sıcak atmosferi hissetmek istiyordum hem de bu büyük Beşiktaş ailesinin bir parçası olmak istiyordum. Onun için çok mutlu hissettim.

    İSTANBUL GÜZEL ŞEHİR!
    maçı için 'a gelen Portekizli gazeteciler, Beşiktaş'ın yıldızlarını abluka altına aldı. Gazetecilerin Pepe'ye sordukları soru, "Sezon sonunda futbolu bırakacak mısın? Bırakmazsan Portekiz'e dönecek misin?" oldu. Q7'ye ise "Portekiz'e dönersen Sporting mi, Porto mu?" denildi. Pepe "Sezon yeni başlarken sezon sonunu düşünmüyorum" derken, Q7 de "İstanbul ne güzel şehir değil mi?" cevabı verdi.
    1. 15.8.2018
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