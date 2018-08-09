Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile karşılaşacak! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nde Linz ile karşılaşacak!

    Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile karşılaşacak!

    , 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Linz’i konuk edecek. ’taki maç TSİ 21.00’de

    'ne 2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla geçerek 3. turda Linz'in rakibi olan , ilk maçta bugün 'ta taraftarının huzuruna çıkacak. ekibini evinde konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef ilk maçta avantajlı sonuç almak. 'ın yıldızları, bu maç öncesinde UEFA'ya verilen listeye dahil edildi. İlk maçta UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan yıldız futbolcular Vida, Quaresma ve 'nin yanı sıra yeni transfer Enzo Roco de Linz maçı öncesinde UEFA listesine dahil edildi. Rövanş mücadelesi 16 Ağustos perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

    BEŞİKTAŞ-LASK LİNZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Beşiktaş - Linz maçı D-Smart'tan yayımlanacak.

    GÜNEŞ'LE İÇ SAHADA 1 YENİLGİ
    Beşiktaş'ta Güneş'in takımın başına geçtiği 2015-2016 yılından bu yana oynanan Avrupa maçlarında yükselen bir ivme var. Siyah-beyazlılar, Güneş'in göreve gelmesinin ardından boy gösterdiği 26 Avrupa mücadelesinde 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Beşiktaş, özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde taraftarı önünde çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu periyotta yalnızca geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'e 3-1 mağlup oldu.

    LİNZ SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
    Geçen sezon Avusturya Ligi'ni 4. sırada tamamlayan LASK Linz, Avusturya Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk haftasında Salzburg'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Linz, ikinci maçında ise ligin vasat takımı St.Pölten ile sahasında golsüz berabere kaldı. Beşiktaş maçı öncesinde Linz'de savunmadan Philipp Wiesinger ve David Bumberger sakat.

    ADRİANO'NUN DURUMU BELİRSİZ
    , Linz maçı öncesi Adriano'nun dbakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Pazar günü yapılan idmanda 'nun müdahalesi sonrasında çalışmayı yarıda bırakan Adriano'nun durumu maç saatinde belli olacak.

    1. 9.8.2018
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