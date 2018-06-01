'10' numaraya '20'lik iki aday! Aymen Barkok ve Salih Özcan...
Beşiktaş'ta gözler Anderson Talisca'dan doğan boşluğu kimin dolduracağına çevrilmiş durumda. Brezilyalı yıldızın yerine Jose Sosa tarzında bir 10 numara arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
- 1.6.2018
-
Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
-
Fenerbahçe'de tarihi kongre
Toplam 1
Yorum
sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
-
Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
'10' numaraya '20'lik iki aday! Aymen Barkok ve Salih Özcan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.