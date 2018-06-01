'10' numaraya '20'lik iki aday! Aymen Barkok ve Salih Özcan... – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    '10' numaraya '20'lik iki aday! ve ...

    '10' numaraya '20'lik iki aday! <a href="/index/aymen-barkok?id=bcc0c8eb-3b6f-4739-af20-63b1be5713fb" class="" rel="tag">Aymen Barkok</a> ve <a href="/index/salih-ozcan?id=1126c2cc-f979-4d54-a88b-53ea080275ca" class="" rel="tag">Salih Özcan</a>...

    Beşiktaş'ta gözler Anderson Talisca'dan doğan boşluğu kimin dolduracağına çevrilmiş durumda. Brezilyalı yıldızın yerine Jose Sosa tarzında bir 10 numara arayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

    1. 1.6.2018
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