Vidal'den Medel sözleri: Kaptan...

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arturo Vidal, Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı Beşiktaşlı Gary Medel ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre: Milli takımdaki kaptanlık tartışmalarına değinen Vidal, "Benim için Şili'nin kaptanı Gary Medel'dir. Neden Medel'e kaptan diyorum? Çünkü o kaptandır. Maçı izleyin ve kaptanın kim olduğunu görün" diye konuştu.