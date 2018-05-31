Vidal'den Medel sözleri: Kaptan...
Bayern Münih'in yıldız orta sahası Vidal, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gary Medel ve Şili Milli Takımı hakkında açıklamalar yaptı.
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arturo Vidal, Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı Beşiktaşlı Gary Medel ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre: Milli takımdaki kaptanlık tartışmalarına değinen Vidal, "Benim için Şili'nin kaptanı Gary Medel'dir. Neden Medel'e kaptan diyorum? Çünkü o kaptandır. Maçı izleyin ve kaptanın kim olduğunu görün" diye konuştu.
- 31.5.2018 13:00
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noluyo yaa Come to bes..
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