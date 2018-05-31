Vidal'den Medel sözleri: Kaptan... – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Vidal'den Medel sözleri: Kaptan...

    Vidal'den Medel sözleri: Kaptan...

    'in yıldız orta sahası Vidal, Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu ve Şili Milli Takımı hakkında açıklamalar yaptı.

    'in yıldız futbolcusu , Şili Milli Takımı'ndan arkadaşı Beşiktaşlı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Milliyet'te yer alan habere göre: Milli takımdaki kaptanlık tartışmalarına değinen Vidal, "Benim için Şili'nin kaptanı 'dir. Neden Medel'e kaptan diyorum? Çünkü o kaptandır. Maçı izleyin ve kaptanın kim olduğunu görün" diye konuştu.

    1. 31.5.2018 13:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vidal'den Medel sözleri: Kaptan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN