Beşiktaş'ın Lichtsteiner’de rakibi Arsenal – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'ın Lichtsteiner’de rakibi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın Lichtsteiner’de rakibi <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>

    ’ın etmek istediği İsviçreli yıldıza İngiliz devi de talip oldu..

    'ın uzun süredir peşinde olduğu İsviçreli tecrübeli sağ bek 'e 'in de talip olduğu yazıldı... Bilindiği gibi İsviçreli yıldıza Alman ekibi ve ekipleri de teklifinde bulunmuştu.

    YENİ BİR GÖRÜŞME DAHA
    geçtiğimiz günlerde süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "'e kesinlikle gitmek istemiyorum... Daha çok para kazanmaya ihtiyacım yok. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerde futbol oynamaya devam etmek istiyorum.. İstediğim bu" demişti... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde 34 yaşındaki oyuncuyla tekrar masaya oturması bekleniyor. (Takvim)

    1. 31.5.2018 07:55
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