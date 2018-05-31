Beşiktaş’ın transfer etmek istediği İsviçreli yıldıza İngiliz devi Arsenal de talip oldu..
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu İsviçreli tecrübeli sağ bek Stephan Lichtsteiner'e Arsenal'in de talip olduğu yazıldı... Bilindiği gibi İsviçreli yıldıza Alman ekibi Borussia Dortmund ve Çin ekipleri de transfer teklifinde bulunmuştu.
YENİ BİR GÖRÜŞME DAHA
Stephan Lichtsteiner geçtiğimiz günlerde transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'e kesinlikle gitmek istemiyorum... Daha çok para kazanmaya ihtiyacım yok. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerde futbol oynamaya devam etmek istiyorum.. İstediğim bu" demişti... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde 34 yaşındaki oyuncuyla tekrar masaya oturması bekleniyor. (Takvim)
- 31.5.2018 07:55
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
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Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Beşiktaş'ın Lichtsteiner’de rakibi Arsenal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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