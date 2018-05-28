Real Madrid'li Achraf Hakimi'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'li 'nin menajerinden açıklaması

    Real Madrid'li Achraf Hakimi'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması

    'in genç oyuncusu 'nin menajeri 'dan ilginç bir açıklama geldi.

    'in genç oyuncusu 'nin menajeri 'dan ilginç bir açıklama geldi. Camano, Madrid'in 19 yaşındaki sağ bek ile hala sözleşme uzatmadığı bilgisini verip "Önümüzde çok ilginç teklifler var. 'den, 'dan, 'den… Achraf, Madrid olmazsa 'da orta sırada bir takımda oynamak yerine 'da, Tottenham'da, 'ta oynayabilir" diye konuştu.

    1. 28.5.2018
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