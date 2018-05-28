Real Madrid'li Achraf Hakimi'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması

Real Madrid'in genç oyuncusu Achraf Hakimi'nin menajeri Alejandro Camano'dan ilginç bir açıklama geldi. Camano, Madrid'in 19 yaşındaki sağ bek ile hala sözleşme uzatmadığı bilgisini verip "Önümüzde çok ilginç teklifler var. İngiltere'den, Almanya'dan, Türkiye'den… Achraf, Madrid olmazsa İspanya'da orta sırada bir takımda oynamak yerine Benfica'da, Tottenham'da, Beşiktaş'ta oynayabilir" diye konuştu.