Efsane formalar müzede – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Efsane formalar müzede

    Efsane formalar müzede

    bir taraftarı olan ve sekiz yaşından beri Beşiktaş sevgisini hayatının odak noktası haline getiren forma koleksiyoneri 'ın 1996'dan bu yana özenle biriktirdiği siyah- beyazlı maç formaları, 'tan itibaren Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.

    bir taraftarı olan ve sekiz yaşından beri Beşiktaş sevgisini hayatının odak noktası haline getiren forma koleksiyoneri 'ın 1996'dan bu yana özenle biriktirdiği siyah- beyazlı maç formaları, 'tan itibaren Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek. Müzede 129 farklı maçta giyilmiş 200'den fazla forma arasından seçilmiş 69 forma sergilenecek.

    1. 8.5.2018
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