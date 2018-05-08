Efsane formalar müzede

Tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olan ve sekiz yaşından beri Beşiktaş sevgisini hayatının odak noktası haline getiren forma koleksiyoneri Murat Koçak'ın 1996'dan bu yana özenle biriktirdiği siyah- beyazlı maç formaları, 10 Mayıs'tan itibaren Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek. Müzede 129 farklı maçta giyilmiş 200'den fazla forma arasından seçilmiş 69 forma sergilenecek.