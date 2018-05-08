Efsane formalar müzede
Tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olan ve sekiz yaşından beri Beşiktaş sevgisini hayatının odak noktası haline getiren forma koleksiyoneri Murat Koçak'ın 1996'dan bu yana özenle biriktirdiği siyah- beyazlı maç formaları, 10 Mayıs'tan itibaren Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.
Tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olan ve sekiz yaşından beri Beşiktaş sevgisini hayatının odak noktası haline getiren forma koleksiyoneri Murat Koçak'ın 1996'dan bu yana özenle biriktirdiği siyah- beyazlı maç formaları, 10 Mayıs'tan itibaren Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek. Müzede 129 farklı maçta giyilmiş 200'den fazla forma arasından seçilmiş 69 forma sergilenecek.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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