Kartal’a dev destek – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    ’a dev destek

    Kartal’a dev destek

    Siyah-beyazlı taraftarlar 'ın ile kendi sahasında oynadığı zorlu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

    Siyah-beyazlı taraftarlar 'ın ile kendi sahasında oynadığı zorlu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte Vodafone Park Stadı'na koşan taraftarlar takımlarına büyük destek verirken maç öncesi ve sonrasında da oldukça keyifli anlar yaşadı. Maç boyunca hiç susmadan takımlarını destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar alınan galibiyet sonrası futbolcuları tribünlere çağırıp alkışladı. Bu arada siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Otizme Yak" yazılı pankartla çıktı. Bu pankart da tribünlerden büyük alkış aldı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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