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    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Türk futbolunun yeni elçisi

    Türk futbolunun yeni elçisi Cenk Tosun

    Beşiktaş'tan Everton'a rekor bonservisle giden , İngiltere 'de forma giyecek 15. isim olacak.

    "Merseyside" temsilcisinin gol yollarında daha etkili olmak için 22 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladığı 26 yaşındaki , Leicester City forması giyen 'ten bu yana 22 yıl içinde takımlarında mücadele eden 15. Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

    Teknik direktör Sam Allardyce'ın ileri uçta Wayne Rooney ve Gylfi Sigurdsson'un önünde forma vermesi beklenen yıldız futbolcu, şans bulması halinde ilk maçına dünyaca ünlü Wembley Stadı'nda Tottenham Hotspur'a karşı sahaya çıkacak.

    Şubat ayında Arsenal'a konuk olacak Everton, mart ayındaki son maçında bu sezonun formda ekibi Manchester City'yi, bir hafta sonra da "Merseyside" derbisinde Liverpool'u ağırlayacak.


    Mustafa İzzet ile başladı
    1992 yılında kurulan İngiltere Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu Mustafa İzzet oldu.

    Chelsea ile sözleşme imzalamasına karşın hiç şans bulamayan ve 1996 yılında Leicester City'e gelen Mustafa İzzet, Leicester ekibi ve sonrasında Birmingham City'de 248 maçta oynayarak Premier Lig'de en fazla forma giyen Türk futbolcu olmayı başardı.

    Bu futbolcuyu 8 sezon Blackburn Rovers'ta oynayan takip etti. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra "ada" kariyerine Glasgow Rangers ile başlayan Kerimoğlu, Blackburn ekibinde 233 maça çıktı.

    İngiliz ekiplerinde en çok forma giyen üçüncü isim ise oldu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, 3 sezon Middlesbrough, 2 sezon , 1 sezon da Bolton Wanderers'ta olmak üzere 127 karşılaşmada sahaya çıktı.

    Türk futbolculardan 76 gol
    İngiltere Premier Lig takımlarında şu ana kadar forma giyen 14 Türk futbolcu toplam 76 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Leicester City ve Birmingham City formalarıyla 34 gol atan Mustafa İzzet, bu alanda da liderliği elinde bulunduruyor.

    Middlesbrough'daki ilk iki sezonunda 15, Stoke City'deki iki sezonunda da 5 gol atan Tuncay Şanlı, 20 golle ikinci sırada yer alıyor.

    2001-2009 yıllarında sadece bir sezonu gol atamadan geçiren Tugay Kerimoğlu ise Blackburn Rovers formasıyla 11 gole imza attı.

    Blackburn ekibindeki ilk sezonunda Tottenham Hotspur'u 2-1 yenerek Lig Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Tugay Kerimoğlu, 38 yaşında Portsmouth maçında attığı İngiltere kariyerinin son golüyle Premier Lig tarihinde gol atan en yaşlı dördüncü futbolcu olmuştu.

    2012-2013 sezonunda Reading formasıyla 21 maça çıkan ve tek golünü 2013 yılının mayıs ayında Fulham'a atan , Premier Lig'de gol atan son Türk futbolcu olma unvanını elinde bulunduruyor.

    Türk futbolculardan Premier Lig'de Emre Belözoğlu 5, FETÖ firarisi 2, Alpay Özalan, Richards ve de birer gol attı.

    Premier Lig'de forma giyen son Türk futbolcu ise yine Beşiktaş'tan 'a transfer olan olmuştu. Milli futbolcu, West Ham United ile son lig maçına 2016 yılının ekim ayında Middlesbrough karşısında çıkmıştı.

    Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuların kulüpleri, forma giydikleri maç ile gol sayısı şöyle:

    OYUNCU KULÜP MAÇ SAYISI GOL

    Mustafa İzzet

    Leicester City, Birmingham City

    		 248 34
    Tugay Kerimoğlu Blackburn Rovers 233 11
    Tuncay Şanlı Middlesbrough, Stoke City, Bolton Wanderers 127 20
    Alpay Özalan Aston Villa 58 1
    Emre Belözoğlu Newcastle United 58 5
    Colin Kazım Richards Sheffield United 27 1
    Kerim Frei Fulham 23 0
    Jem Paul Karacan Reading 21 1
    Hakan Şükür Blackburn Rovers 9 2
    Hakan Ünsal Blackburn Rovers 8 0
    Nuri Şahin Liverpool 7 1
    Gökhan Töre West Ham United 5 0
    Bülent Akın Bolton Wanderers 1 0
    Yıldıray Baştürk Blackburn Rovers 1 0
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:09
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