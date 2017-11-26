Şutu bile yok

Akhisar’dan sonra Malatya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılan Kartal’ın ilk 45 dakikada bir şut girişimi dahi olmadı. Siyah-beyazlılar, 7 sezon sonra ilk kez üst üste iki maçta gol atamadı

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde gösterdiği müthiş performansla gruptan çıkmayı başaran Beşiktaş'a Süper Lig'de bir haller oluyor... Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Akhisar ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, dün de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahadan bir puanla ayrıldı. Kartal'da futbolcular beklentilerin altında kalırken, ilk 45 dakikada ortaya çıkan istatistik de karşılaşmanın özeti gibiydi. Rakip kalede pozisyona girmekte zorlanan Beşiktaşlı futbolcular, ilk 45 dakikada tek bir şut dahi çekemedi.



7 YIL SONRA BİR İLK

DOĞU temsilcisinin ise bu yarıda Fabri'nin koruduğu kaleye gönderdiği 5 şutun 2'si isabetli olurken, biri direkte patladı. Siyahbeyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında gol için tüm şartları zorladı, 3 kez de kaleye şut imkanı buldu. Bu şutların tümü isabetli oldu ancak Yeni Malatyaspor kalecisi gole izin vermedi. Bu arada siyah-beyazlılar, tam 7 sezon sonra ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.