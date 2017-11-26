Şutu bile yok
Akhisar’dan sonra Malatya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılan Kartal’ın ilk 45 dakikada bir şut girişimi dahi olmadı. Siyah-beyazlılar, 7 sezon sonra ilk kez üst üste iki maçta gol atamadı
7 YIL SONRA BİR İLK
DOĞU temsilcisinin ise bu yarıda Fabri'nin koruduğu kaleye gönderdiği 5 şutun 2'si isabetli olurken, biri direkte patladı. Siyahbeyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında gol için tüm şartları zorladı, 3 kez de kaleye şut imkanı buldu. Bu şutların tümü isabetli oldu ancak Yeni Malatyaspor kalecisi gole izin vermedi. Bu arada siyah-beyazlılar, tam 7 sezon sonra ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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