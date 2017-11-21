Şampiyonlar Ligi'nde Kara Kartal bir destan daha yazdı. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Vodafone Park'ta ağırladığı Porto ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, puanını 11'e çıkardı.

Kara Kartal, son maçlar öncesi en yakın takipçisi Porto'nun 4 puan önünde grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Siyah-beyazlılar, Porto'dan istediği skoru alarak 6. haftada Leipzig ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı turistik seyahate çevirdi.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN

19. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı.

PORTO, DURAN TOPTAN GOLÜ BULDU

29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

QUARESMA'DAN HARİKA VURUŞ

33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi.

39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti.

CENK TOSUN, TALİSCA'YA 'AL DA AT' DEDİ

41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

TOSİC DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş devre arasında zorunlu bir oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlık geçiren Dusko Tosic, ikinci yarının başında yerini Gary Medel'e bıraktı.

BABEL'İN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

58. dakikada Babel şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp kaleye şutunu gönderdi, top direkten üst direkten geri döndü.