 BEŞİKTAŞ DEVLER LİGİ'NDE LİDER OLARAK SON 16'DA! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    DEVLER LİGİ'NDE LİDER OLARAK SON 16'DA!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">BEŞİKTAŞ</a> DEVLER LİGİ'NDE LİDER OLARAK SON 16'DA!

    , UEFA 'nde tarih yazdı... UEFA G Grubu 5. maçında ile 1-1 berabere kalan , grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Felipe'nin golüne Talisca'yla karşılık veren Kara Kartal, topladığı 12 puanla Leipzig maçı öncesi tur biletini cebine koydu.

    'nde Kara Kartal bir destan daha yazdı. UEFA G Grubu'nda Vodafone Park'ta ağırladığı ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, puanını 11'e çıkardı.

    Kara Kartal, son maçlar öncesi en yakın takipçisi 'nun 4 puan önünde grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

    Siyah-beyazlılar, Porto'dan istediği skoru alarak 6. haftada Leipzig ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı turistik seyahate çevirdi.

    İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN
    19. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı.

    PORTO, DURAN TOPTAN GOLÜ BULDU
    29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

    QUARESMA'DAN HARİKA VURUŞ
    33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi.

    39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti.

    CENK TOSUN, TALİSCA'YA 'AL DA AT' DEDİ
    41. dakikada 'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

    TOSİC DEVAM EDEMEDİ
    devre arasında zorunlu bir oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlık geçiren Dusko Tosic, ikinci yarının başında yerini Gary Medel'e bıraktı.

    BABEL'İN FÜZESİ DİREKTE PATLADI
    58. dakikada Babel şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp kaleye şutunu gönderdi, top direkten üst direkten geri döndü.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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