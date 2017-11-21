BEŞİKTAŞ DEVLER LİGİ'NDE LİDER OLARAK SON 16'DA!
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı... UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Felipe'nin golüne Talisca'yla karşılık veren Kara Kartal, topladığı 12 puanla Leipzig maçı öncesi tur biletini cebine koydu.
Şampiyonlar Ligi'nde Kara Kartal bir destan daha yazdı. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Vodafone Park'ta ağırladığı Porto ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, puanını 11'e çıkardı.
Kara Kartal, son maçlar öncesi en yakın takipçisi Porto'nun 4 puan önünde grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
Siyah-beyazlılar, Porto'dan istediği skoru alarak 6. haftada Leipzig ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı turistik seyahate çevirdi.
İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN
19. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Jose Sa'dan dönen topu savunma kornere attı.
PORTO, DURAN TOPTAN GOLÜ BULDU
29. dakikada Porto öne geçti. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Ricardo'nun ceza sahasına ortasında, Felipe topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
QUARESMA'DAN HARİKA VURUŞ
33. dakikada Adriano'nun uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quaresma, dar açısına rağmen topa sert vurdu ancak kaleci Jose Sa gole izin vermedi.
39. dakikada Ricardo'nun sağdan yaptığı ortada, Aboubakar'ın vuruşunda, top auta gitti.
CENK TOSUN, TALİSCA'YA 'AL DA AT' DEDİ
41. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
TOSİC DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş devre arasında zorunlu bir oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlık geçiren Dusko Tosic, ikinci yarının başında yerini Gary Medel'e bıraktı.
BABEL'İN FÜZESİ DİREKTE PATLADI
58. dakikada Babel şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp kaleye şutunu gönderdi, top direkten üst direkten geri döndü.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 21:54
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
BEŞİKTAŞ DEVLER LİGİ'NDE LİDER OLARAK SON 16'DA! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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