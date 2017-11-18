 Beşiktaş'ın borcu açıklandı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın borcu açıklandı

    Beşiktaş'ın borcu açıklandı

    Beşiktaş Kulübü'nün 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün net borcu 1.885.855.665 TL olarak açıklandı.

    Beşiktaş Kulübü 4. Olağan Divan Kurulu, Hilton Convention Center'da yapıldı. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel kulübün borcunu açıkladı.

    BORÇ 1.885.855.665 TL
    Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Siyah Beyazlı kulübün mali raporlarını ve borç durumunu açıkladı. Feyyaz Tuncel'in açıklamalarına göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2017 tarihi itibari ile net borcu 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL olarak görünüyor. Divan Kurulu, başkan Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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