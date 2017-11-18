Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü'nün 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün net borcu 1.885.855.665 TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Kulübü 4. Olağan Divan Kurulu, Hilton Convention Center'da yapıldı. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel kulübün borcunu açıkladı.
BORÇ 1.885.855.665 TL
Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Siyah Beyazlı kulübün mali raporlarını ve borç durumunu açıkladı. Feyyaz Tuncel'in açıklamalarına göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2017 tarihi itibari ile net borcu 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL olarak görünüyor. Divan Kurulu, başkan Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:08
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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