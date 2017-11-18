Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü 4. Olağan Divan Kurulu, Hilton Convention Center'da yapıldı. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel kulübün borcunu açıkladı.



BORÇ 1.885.855.665 TL

Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Siyah Beyazlı kulübün mali raporlarını ve borç durumunu açıkladı. Feyyaz Tuncel'in açıklamalarına göre Beşiktaş'ın 30 Eylül 2017 tarihi itibari ile net borcu 1 milyar 885 milyon 855 bin 665 TL olarak görünüyor. Divan Kurulu, başkan Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.