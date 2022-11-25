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Periler çok farklı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, eleme maçında Arnavutluk’u 96 sayı farkla yendi

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Periler çok farklı

Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Arnavutluk'u 140-44 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 35-10 önde kapattı. İkinci periyotta etkili oynayan milliler, farkı 58'e çıkararak devreyi 74-16 üstün bitirdi. Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Milliler, farkı 78'e kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 107-29 önde girdi. Son periyotta farkı 96'ya çıkaran A Milli Takım, salondan 140-44 galip ayrıldı.


Ay-yıldızlılar, pazar günü 18.00'de Slovenya ile karşılaşacak.

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