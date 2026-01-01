12 Dev Adam gümüşte kaldı

A Milli Basketbol Takımımız için 2025 yılı çok başarılı geçti. EuroBasket 2025 Elemeleri'nde grubunu 3. tamamlayan ay-yıldızlılar, şampiyona da da muhteşem bir oyun sergiledi. 12 Dev Adam, Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile oynadığı maçları kazanarak A Grubu'nu liderlikle tamamladı. Çeyrek finalde ise Polonya'yı deviren ay-yıldızlılar, yarı finalde Yunanistan'la eşleşti.

ÜSTÜN OYNADIK AMA KAYBETTİK

Yunanları da Ercan Osmani, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Shane Larkin'in harika oyunuyla deviren A Milli Takımımız, finalde Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadelenin büyük bölümünü üstün oynasa da sahadan 88-83 mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Milliler, 2001'den sonra ikinci kez parkeden gümüş madalyayla ayrıldı. Ergin Ataman, 'En değerli başantrenör' seçildi.