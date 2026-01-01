CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli 12 Dev Adam gümüşte kaldı

12 Dev Adam gümüşte kaldı

A Milli Basketbol Takımımız, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci oldu ve 2001’den sonra ikinci kez gümüş madalya kazandı

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
12 Dev Adam gümüşte kaldı

A Milli Basketbol Takımımız için 2025 yılı çok başarılı geçti. EuroBasket 2025 Elemeleri'nde grubunu 3. tamamlayan ay-yıldızlılar, şampiyona da da muhteşem bir oyun sergiledi. 12 Dev Adam, Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile oynadığı maçları kazanarak A Grubu'nu liderlikle tamamladı. Çeyrek finalde ise Polonya'yı deviren ay-yıldızlılar, yarı finalde Yunanistan'la eşleşti.

ÜSTÜN OYNADIK AMA KAYBETTİK

Yunanları da Ercan Osmani, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Shane Larkin'in harika oyunuyla deviren A Milli Takımımız, finalde Almanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadelenin büyük bölümünü üstün oynasa da sahadan 88-83 mağlup ayrıldı ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Milliler, 2001'den sonra ikinci kez parkeden gümüş madalyayla ayrıldı. Ergin Ataman, 'En değerli başantrenör' seçildi.

Cimbom'a transferde Ugarte müjdesi!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi! "Kulüpte güven erozyonu yarattı"
CANLI | İstanbul Gazze için kıyamda! Vatandaşlar camilere akın etti
G.Saray'a Boey fırsatı!
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52