Furkan Korkmaz: "12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık"

Furkan Korkmaz: "12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 12 Dev Adam ruhunu hem yaşadıklarını hem de yaşattıklarını söyledi.

16 Eylül 2025 Salı 11:15
Furkan Korkmaz: "12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık"

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli basketbolcu Furkan Korkmaz, değerlendirmelerde bulundu.

"12 DEV ADAM RUHUNU HEM YAŞADIK HEM YAŞATTIK"

Avrupa şampiyonası tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazandıklarını hatırlatan Furkan, "Biz sahada gururlandık. Ekran başında bizi izleyen milyonların desteğini de her gün hissettik. Uzun yıllar sonra 12 Dev Adam geri döndü. 12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık. Bizim için çok onur verici, gurur verici. Ülkemiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Umarım üstüne koyarak devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR EKİBİMİZ VARDI Kİ HER MAÇ BİRİ SAHNEYE ÇIKTI"

Çok iyi bir takıma sahip olduklarının altını çizen 28 yaşındaki basketbolcu, "Bizim öyle bir ekibimiz vardı ki her maç biri sahneye çıktı. Nerede sahneye çıkması gerekiyorsa orada rolünü çok iyi oynadı. Zaten bu da bizi finale götüren en büyük etkendi. Bu jenerasyonu en iyi şekilde koruyarak, üstüne koyarak devam ederiz" diye konuştu.

"ALMANYA, MAÇIN SONUNDA TECRÜBESİNİ SAHAYA YANSITTI"

Finalde Almanya karşısında tecrübe eksikliğinden maçı kaybettiklerini dile getiren Furkan Korkmaz, "Maçın sonunda bence 1-2 tane acemice hata yaptık. Almanya sonuçta buraları her yıl oynayan takım. Çok da tecrübeliler. Zaten bu maçın sonunda da tecrübelerini sahaya yansıttılar. Ne kadar sakin kaldıklarını gördük. Bence en büyük fark tecrübe farkı oldu" dedi.

"RİGA'DA TÜRKİYE'DE MAÇ OYNUYORMUŞ GİBİ OYNADIK"

Riga'daki taraftar desteğinden de bahseden Furkan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Riga'da Türkiye'de maç oynuyormuş gibi oynadık. Öyle bir atmosfer vardı. Bizim için çok özel anlardı. Ülke tekrardan tek yürek oldu, 12 Dev Adam geri döndü. Ne mutlu ki biz de bu ateşi yaktık."

