Adem Bona: Asıl hedefimiz altın madalya kazanmak

Ziraat Türkiye Kupası
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da Adem Bona, grup liderliği için en güçlü aday olduklarını söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 17:42 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 17:46
Adem Bona, ay-yıldızlıların yarın Estonya ile yapacağı müsabaka öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya çok iyi başladıklarını belirten 22 yaşındaki pivot, "Buraya hazır geldik. Çok çalıştık. Ergin Ataman, oyuncularına güveniyor, biz de onun planlarına güvendik. Her şey iyi gidiyor. Takımda fazla ya da az süre alan her oyuncu katkı sağlıyor. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin grup liderliği şansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Adem Bona, "Kesinlikle. Yüzde 100 düşünüyorum. Herkes iyi takım. Biz de iyi takımız. Estonya ve Sırbistan ile oynayacağız. Grup birinciliği için şansımız büyük. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"ASIL HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA"

Adem Bona, EuroBasket 2025'te asıl hedeflerinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Turnuvada madalya hedefine ulaşabilmek için çok çalıştıklarını kaydeden milli basketbolcu, "Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var. Tabii ki asıl hedefimiz altın madalya kazanmak. Buna ulaşabilmek için her gün çok çalışıyoruz. Oldukça iyi gidiyorum. Takıma katkı sağlamak için daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

