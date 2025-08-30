CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye - Portekiz FIBA Erkekler EuroBasket | CANLI İZLE

Türkiye - Portekiz FIBA Erkekler EuroBasket | CANLI İZLE

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız A Grubu üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 2'de 2 yapan milliler Portekiz engelini aşarak gruptan çıkma adına avantaj sağlamak istiyor. Türkiye - Portekiz maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:16
Türkiye - Portekiz FIBA Erkekler EuroBasket | CANLI İZLE

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Letonya'nın Riga kentinde, Arena Riga'da oynanan Türkiye-Portekiz maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İlk iki maçında Letonya ve Çekya'yı farkla deviren 12 Dev Adam, Portekiz karşısında da galibiyetle ayrılarak grupta avantaj sağlamayı hedefliyor.

👉TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE TRT SPOR YILDIZ👈

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Portekiz maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.15'te başladı. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

12 DEV ADAM 2'DE 2

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya'yı 92-78 yendi. Bu sonuçla A Milli Takım, 2'de 2 yaptı. Çekya ise ikinci yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren ve farkı açan milliler, son bölüme 72-62 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı.

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN | TIKLA İZLE 👈

