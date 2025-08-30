CANLI SKOR ANA SAYFA
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE | Türkiye - Portekiz maçı şifresiz izle FIBA Erkekler EuroBasket

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE | Türkiye - Portekiz maçı şifresiz izle FIBA Erkekler EuroBasket

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takım'ımız, Portekiz ile kritik maça çıkıyor. İlk iki maçında aldığı galibiyetle seri yakalayan milliler, Portekiz karşısında da zafer hedefliyor. 12 Dev Adam, gruptaki üçüncü sınavında galibiyet ararken heyecan dolu karşılaşma, sporseverler için TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor Yıldız şifresiz canlı izleme linki...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:10
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE | Türkiye - Portekiz maçı şifresiz izle FIBA Erkekler EuroBasket

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaşıyor. Letonya'nın Riga kentinde, Arena Riga'da oynanacak Türkiye-Portekiz maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. İlk iki maçında Letonya ve Çekya'yı farkla deviren 12 Dev Adam, Portekiz karşısında da galibiyetle ayrılarak grupta avantaj sağlamayı hedefliyor.

👉TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE TRT SPOR YILDIZ👈

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Portekiz maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.15'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

12 DEV ADAM 2'DE 2

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Çekya'yı 92-78 yendi. Bu sonuçla A Milli Takım, 2'de 2 yaptı. Çekya ise ikinci yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Çekya, üstün bir oyun ortaya koydu. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım karşısında dış atışlardan 6 isabet bulan Çekya, bir ara 8 sayılık fark yakaladığı ilk çeyreği 27-21 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi başladı. Milli takım, ilk sayıyı Çekya'nın bulmasına karşın 14-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 35-28. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37 üstün gitti. Üçüncü periyotta dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışan Çekya'ya Cedi Osman'ın skorer oyunuyla yanıt veren ve farkı açan milliler, son bölüme 72-62 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün'ün etkili performansıyla farkı 18'e kadar çıkaran Türkiye, müsabakayı 92-78 kazandı.

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN | TIKLA İZLE 👈

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplam 60 sayıyla katkı sağladı.

Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

