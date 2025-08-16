CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli TBF’den açıklama! Alperen Şengün ve Yiğit Arslan Çekya maçında yok

TBF, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Çekya maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:54
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Erkek Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı karşılaşmada iki önemli ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.

TBF'den yapılan bilgilendirmede, milli oyunculardan Alperen Şengün'ün önlem amaçlı olarak kadroda yer almayacağı, Yiğit Arslan'ın ise topuğundaki sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği duyuruldu.

Buna göre her iki oyuncu da bu akşam oynanacak Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük maçında takımın kadrosunda bulunmayacak.

SON DAKİKA
4
