TBF’den açıklama! Alperen Şengün ve Yiğit Arslan Çekya maçında yok

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Erkek Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı karşılaşmada iki önemli ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.

TBF'den yapılan bilgilendirmede, milli oyunculardan Alperen Şengün'ün önlem amaçlı olarak kadroda yer almayacağı, Yiğit Arslan'ın ise topuğundaki sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği duyuruldu.

Buna göre her iki oyuncu da bu akşam oynanacak Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük maçında takımın kadrosunda bulunmayacak.