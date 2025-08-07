CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Litvanya basketbol maçı CANLI İZLE | Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 hazırlıkları kapsamında Litvanya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Ergin Ataman önderliğinde seyircisiz oynanacak maçta gücünü test edecek olan 12 Dev Adam, rakibi karşısında galibiyet alarak sezon öncesi moral depolamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 14:01
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Litvanya ile oynanacak hazırlık maçı, 12 Dev Adam'ın form durumun görerek stratejileri belirlemek adına önemli bir karşılaşma olacak. Ergin Ataman'ın yönetimindeki milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. Peki Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Litvanya basketbol hazırlık maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI CANLI İZLE

FIBA'DA 4. SIRA MİLLİLERİN

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde güçlü bir kadroyla sahaya çıkacak. Kadroda Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven gibi NBA ve EuroLeague tecrübeli isimler yer alıyor. Hazırlık kampında yoğun bir çalışma temposu sürdüren milliler, Litvanya maçıyla EuroBasket 2025 öncesi taktiklerini ve takım kimyasını test etmeyi hedefliyor. FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye'nin 4. sıraya yükselmesi, maç öncesi moralleri artıran etkenler arasında yer aldı.

ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

