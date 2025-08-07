Türkiye - Litvanya basketbol maçı CANLI İZLE | Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Litvanya ile oynanacak hazırlık maçı, 12 Dev Adam'ın form durumun görerek stratejileri belirlemek adına önemli bir karşılaşma olacak. Ergin Ataman'ın yönetimindeki milliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak. Peki Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Litvanya basketbol hazırlık maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

FIBA'DA 4. SIRA MİLLİLERİN

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde güçlü bir kadroyla sahaya çıkacak. Kadroda Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven gibi NBA ve EuroLeague tecrübeli isimler yer alıyor. Hazırlık kampında yoğun bir çalışma temposu sürdüren milliler, Litvanya maçıyla EuroBasket 2025 öncesi taktiklerini ve takım kimyasını test etmeyi hedefliyor. FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye'nin 4. sıraya yükselmesi, maç öncesi moralleri artıran etkenler arasında yer aldı.

ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven