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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde 2-20 Ağustos tarihlerinde organize edilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:53
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki rakipleri belli oldu

Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen kura çekimine 2'nci torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takım, C Grubu'nda yer alırken, Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile eşleşti. C ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul'da gerçekleştirilecek Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Çekya, Makedonya, İsrail, Estonya
B GRUBU: Portekiz, Polonya, Macaristan, Bosna Hersek
C GRUBU: TÜRKİYE, Ukrayna, Bulgaristan, İzlanda
D GRUBU: Hollanda, Hırvatistan, Belçika, İsveç

Avrupa'da Olimpiyat Ön Elemeleri iki ayrı turnuvadan oluşacak. Avrupa'dan 16 ülke iki ayrı turnuvaya yerleştirilirken, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuva kapsamında belirlenen 8 ülke ise iki ayrı dört takımlı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na Avrupa Kıtası'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı ile birlikte Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsveç, İzlanda, Kuzey Makedonya, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Ukrayna katılım gösterecek.

Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım yer alacak. Eleme Turnuvaları'nda mücadele edecek 24 takım, 6'şar takımlı 4 ayrı turnuvaya dağılacak. Her turnuvanın kazananı Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te yapılacak.

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