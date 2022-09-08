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Ergin Ataman'dan maç saati tepkisi! "Büyük saygısızlık"

Son dakika spor haberleri... FIBA, A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile oynayacağı maçın saatini değiştirdi. Başantrenör Ergin Ataman'dan bu durumu sert tepki geldi. Ataman, "Grup ikincisi olarak gittiğimiz Berlin'de oynayacağımız Fransa maçının saati değiştirilerek öğlen 12'ye alınması, bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık" dedi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:55
Ergin Ataman'dan maç saati tepkisi! "Büyük saygısızlık"

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada noktalayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda hakemlerin verdiği karara tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitimine 1:26 kala İspanya'nın 66-65 önde olduğu ve kenardan topu oyuna soktuğu pozisyonda milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın çizgiye basması gerekçesiyle maçın hakemi, ay-yıldızlılar aleyhine teknik faul çalmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, maçın son dakikasında fark 1 sayıyken böyle bir teknik faulün dünyanın hiçbir yerinde çalınmayacağını dile getirdi. Ataman, "Görüş aldığım tüm hakemler de aynı görüşte. Turnuva boyunca yaşadıklarımız ve bize karşı alınan tavrı gördükten sonra burada bir hata değil, art niyet görüyorum" ifadelerini kullandı.

"SAATİN DEĞİŞTİRİLMESİ BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Turnuvanın son 16 turunda Fransa ile 10 Eylül Cumartesi günü oynayacakları maçın saatinin değiştirildiğini belirten Ataman, FIBA'nın bu kararının büyük bir saygısızlık olduğunu kaydetti. Ataman, "Grup ikincisi olarak gittiğimiz Berlin'de oynayacağımız Fransa maçının saati değiştirilerek öğlen 12'ye alınması, bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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