12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor! FIBA 2023 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? | A Milli Erkek Basketbol Takımı

A Milli Basketbol Takımı'mız, Endonezya, Japonya ve Filipinler'in ortaklığında, 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 elemelerinde mücadele edecek. İlk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen millilerimizin rakipleri belli olacak. Peki, FIBA 2023 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman?

FIBA 2023 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin resmi kura çekimi töreni, 31 Ağustos Salı günü TSİ 13.00'te başlayacak.

FIBA 2019 Dünya Kupası için uygulanan FIBA turnuva elemelerinin yeni döneminde de devam edecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 müsabaka sistemi, Afrika, Amerika, Asya/Okyanusya ve Avrupa bölgelerinde 15 ay boyunca oynanacak 6 pencereden oluşacak. Her bir eleme penceresi 9 gün sürecek ve pencereler Kasım 2021'den Şubat 2023'e kadar devam edecek.

Pencerelerde 80 ülke, 2023 Dünya Kupası'ndaki 32 takım arasında yer almak için mücadele edecek. Milli takımlar, eleme pencerelerinin her birinde iç saha ve deplasman maçları oynayacak.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Afrika'dan 16 milli takım 5 yer için, Amerika elemelerinde 16 ülke 7 sıra için, Asya/Okyanusya bölgesinde ise 16 takım, 6 ülke arasında yer almak için mücadele edecek.

Ev sahibi olan Filipinler ve Japonya, direkt olarak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'e katılma hakkı kazanıyor. Her iki takım da FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Asya Elemeleri birinci tur ve ikinci turunda oynayacak ve otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçecek.

FIBA İcra Komitesi'nden alınan kararın ardından, Endonezya'nın otomatik katılım hakkı alabilmesi için FIBA 2021 Asya Kupası'nda ilk sekiz takım arasında yer alması gerekiyor.

Türkiye'nin de mücadele edeceği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 32 milli takım 12 yer için yarışacak.