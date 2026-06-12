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Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac ile yollar ayrıldı

Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac ile yollar ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Marko Barac ile yollar ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 19:08
Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac ile yollar ayrıldı

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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