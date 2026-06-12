Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac ile yollar ayrıldı

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barac ile yollarımız ayrılmıştır. Marko Barac'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.