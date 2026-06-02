Süper zafer

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Serinin ilk maçında Ataşehir'de Anadolu Efes'i konuk eden sarı-lacivertliler, 18 sayı farktan geri dönerek mücadeleden galibiyetle ayrıldı: 60-59. İlk periyodu 21-6 üstün tamamlayan Anadolu Efes, devreyi de 34-21 önde bitirdi. 3. çeyrek de 51-36 bitti.

TUCKER İŞİ BİTİRDİ

Sarı-lacivertliler asıl şova son çeyrekte başladı! Tarık Biberovic ve Nicolo Melli'nin etkili oyunuyla farkı kapatmaya başlayan Fenerbahçe Beko, bitime 1.5 dakika kala Nicolo Melli'nin üçlüğüyle skora 54- 54'te denge getirdi. Maçın son 5,5 saniyesinde Talen Horton-Tucker'ın 2+1'iyle maçta ilk kez öne geçen Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrıldı v seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı yarın yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final serisinin diğer ayağında Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji karşılaşıyor.

46 SAYI ÜÇ İSİMDEN GELDİ

Fenerbahçe Beko'da üç isim performanslarıyla ön plana çıktı. Tarık Biberovic ve Melli 16'şar sayı atarak sarı-lacivertlilerin en skorer isimleri oldu. Son basket faulü atan Horton-Tucker da 14 sayı attı ve bu üçlü 60 sayının 46'sına imza koydu. 17 sayı atan Dozier'in performansı Anadolu Efes'e yetmedi.