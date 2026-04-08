Kayserispor’da kale değişimi

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Kasımpaşa maçında kaleci Bilal Bayazit'in kaleden kaleye yediği gol sonrası teknik heyetin değişikliğe hazırlandığı öğrenildi. Teknik direktör Erling Moe'nun sahalarındaki Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kalede değişikliğe gitmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının, yedek kaleci Onurcan Piri'ye "Hazır ol" talimatı verdiği ve kritik maçta ilk 11'de görev vermeyi planladığı bildirildi.