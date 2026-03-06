CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Larkin şoku

Larkin şoku

Kasık bölgesinden sakatlanan Anadolu Efes’in tecrübeli kaptanı Shane Larkin’in 4-6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Larkin şoku

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, milli basketbolcu Shane Larkin'den gelen haberle sarsıldı. EuroLeague'nin 11'inci haftasında Bayern Münih'le yapılan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan 33 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yayımlandı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir.

PABLO LASO: ZOR BİR DURUM

Yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen Kaptanımızın tedavi süreci, periyodik olarak değerlendirilecektir." Başantrenör Pablo Laso ise "Bu, takımımız için zor bir durum. Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

