Kaf-Kaf galip: 87-83

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın kapanış maçında ONVO Büyükçekmece'ye konuk olan Karşıyaka, 87-83 galip geldi. Düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde baştan sona üstün oynayan İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 27-20, devreyi de 51-44 önde geçmeyi başardı.
