Fenerbahçe Opet derbide kazandı! Galatasaray Çağdaş Faktoring’i Sinan Erdem’de devirdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Karşılaşmayı yüksek tempoyla oynayan Sarı-Lacivertliler, 75-71'lik skorla sahadan galip ayrılarak derbiden zaferle döndü.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, ligdeki yenilmezliğini sürdürerek bu sezon çıktığı tüm maçları kazanmayı başardı. Galatasaray ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Galatasaray'da Ekrem Memnun'un ayrılığı sonrası göreve başlayan yeni başantrenör Fırat Okul, ilk maçında sahadan yenik ayrıldı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Çeyrek: 15-21

Devre: 29-42

3. Çeyrek: 51-57

Maç Sonucu: 71-75

GELECEK HAFTA

Gelecek hafta Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. Galatasaray ise Kocaeli Spor Kulübü deplasmanına çıkacak.