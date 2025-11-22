CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Kartal 9’da 9 peşinde

Kartal 9’da 9 peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve bir ilke imza atan Beşiktaş GAİN, bugün Manisa Basket'i konuk edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Kartal 9’da 9 peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve bir ilke imza atan Beşiktaş GAİN, bugün Manisa Basket'i konuk edecek. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. Liderlik koltuğunda oturan siyah- beyazlı takım galibiyet serisini 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Ege temsilcisi ligde 3 galibiyetle 13'üncü sırada.

