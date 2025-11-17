Rekortmen Kartal

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci haftanın dev maçında Beşiktaş GAİN rakip sahada Trabzonspor'u 98-84 mağlup etti. Üst üste 8'inci galibiyetini alan siyah-beyazlılar kulüp tarihinin en iyi başlangıcına imza attı. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Kartal ligde namağlup liderliğini sürdürdü. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım ilk çeyreği 31-15, ilk devreyi 50-36 önde tamamladı.

ANTE ZIZIC'TEN 20 SAYI

Üçüncü çeyreği de 78-63 önde geçen Beşiktaş GAİN, son bölümde ev sahibi Trabzonspor'un farkı kapamasına izin vermedi ve salondan 14 sayı farkla galip ayrıldı: 98-84. Rakip potaya 20 sayı bırakan başarılı yıldız Ante Zizic siyah-beyazlıların skor yükünü çekti. Brynton Lemar 14, Anthony Brown 10, Ismael Kamagate 11, Berk Uğurlu 9 ve Jonah Mathews ise 12 sayıyla oynadı. Bordo-mavili takımda ABD'li Marcquise Reed 21 sayılık performansıyla dev karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.