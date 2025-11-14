Anadolu Efes - Bayern Münih maçı CANLI izle! Anadolu Efes - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

👉 Anadolu Efes - Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayın! 👈

Basketbol tutkunları Anadolu Efes ile Bayern Münih maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. EuroLeague'in 11. haftasında parkede karşı karşıya gelecek iki takım Antalya'da kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Anadolu Efes ligde 17. sırada yer alırken, Bayern Münih ise 13. basamakta bulunuyor. EuroLeague geçmişine bakıldığında iki takım arasında 15 maç oynandı ve bu maçların 8'ini Anadolu Efes kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlılar geçen sezonda hem iç sahada hem deplasmanda rakibini mağlup etmişti. Taraftarların merakla beklediği bu zorlu mücadeleyle ilgili yayın saati, maç tarihi ve yayın kanalı bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı bu akşam Antalya Spor Salonu'nda oynanacak saat 20.00'de başlayacak.

ANADOLU EFES - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

