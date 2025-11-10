Zirvenin tek sahibi Kara Kartal

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı. Haftanın en kritik karşılaşmasında Beşiktaş, derbide Anadolu Efes'i evinde 78-69 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. Ligde namağlup tek ekip olan siyahbeyazlılar, 7'de 7 yaparak zirvede yalnız kaldı. Beşiktaş, böylece kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Günün diğer sonuçları ise şöyle: Manisa- Trabzonspor: 82-93, Aliağa- Esenler Erok: 70-79, Galatasaray- Mersinspor: 85-79
