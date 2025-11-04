G.Saray Würzburg deplasmanında

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında 4 Kasım Salı günü Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında 4 Kasım Salı günü Almanya'nın Würzburg Baskets takımına konuk olacak. Tectake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Grubunda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, son olarak Würzburg Baskets'i evinde 89-83 mağlup etti. Galatasaray E Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

