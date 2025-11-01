CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 77-95 Beşiktaş GAİN (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 77-95 Beşiktaş GAİN (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 95-77 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 77-95 Beşiktaş GAİN (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-77 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3

Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3

1. Periyot: 11-28

Devre: 36-44

3. Periyot: 58-71

F.Bahçe kararını verdi!
Runjaic'ten Zaniolo'ya övgü dolu sözler!
DİĞER
Bahis skandalında geçmiş maçlar iptal edilir mi? Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, SABAH'a açıkladı...
CANLI YAYIN | Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Merih geleceği hakkında kararını verdi!
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Trabzonspor derbisi muhtemel kadrolar belli oldu! Galatasaray - Trabzonspor derbisi muhtemel kadrolar belli oldu! 15:15
F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! 14:56
EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! 14:51
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı 14:48
Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! 14:43
Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! 14:41
Daha Eski
Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! 12:05
Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? 12:59
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul yapılacak Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul yapılacak 13:01
G.Saray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! G.Saray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! 13:08
F.Bahçe kararını verdi! F.Bahçe kararını verdi! 13:18
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda? 13:20