CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türk Telekom: 83 - Galatasaray MCT Technic: 81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türk Telekom: 83 - Galatasaray MCT Technic: 81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 17:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk Telekom: 83 - Galatasaray MCT Technic: 81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2

Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7

1. Periyot: 22-19

Devre: 46-40

3. Periyot: 62-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i 83-81 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.

Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
G.Saray-Trabzonspor maçı için flaş tahmin!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
Dolmabahçe'de kritik derbi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 17:06
Dolmabahçe'de kritik derbi! Dolmabahçe'de kritik derbi! 16:38
Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI 16:19
G.Saray-Trabzonspor maçı için flaş tahmin! G.Saray-Trabzonspor maçı için flaş tahmin! 16:19
Mertens ve ailesi yeniden İstanbul'da! Mertens ve ailesi yeniden İstanbul'da! 16:11
Auxerre - Marsilya maçı CANLI izle! Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Marsilya maçı CANLI izle! Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? 16:06
Daha Eski
Napoli Como maçı yayın bilgileri! Napoli Como maçı yayın bilgileri! 14:32
Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! Türk Telekom - Galatasaray maçı CANLI izle! 14:41
Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! Cremonese - Juventus maçı canlı yayın bilgileri! 14:43
TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı TFF'den Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı 14:48
EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! EuroLeague'de 8. haftanın MVP'si belli oldu! 14:51
F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! F.Bahçe'den taraftarlarına bilgilendirme mesajı! 14:56