Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Furkan Korkmaz TOFAŞ’ta! Milli yıldız yeniden Bursa’da

Basketbol Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizden TOFAŞ, kadrosuna milli yıldız Furkan Korkmaz’ı katarak önemli bir transfere imza attı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 12:49
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz TOFAŞ, transferde büyük bir hamle yaptı. Bursa ekibi, 28 yaşındaki milli oyuncu Furkan Korkmaz ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

2016 NBA Draftı'nda 26. sıradan Philadelphia 76ers tarafından seçilen Furkan Korkmaz, yedi sezonluk NBA kariyerinde Sixers formasıyla önemli tecrübeler edindi. Amerika macerasının ardından geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Korkmaz, burada etkili bir performans ortaya koydu.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 12.5 sayı, 2 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalarken EuroCup'ta ise 10 maçta 6.9 sayı ortalamasıyla oynadı.

Milli takımda da önemli roller üstlenen Korkmaz, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Takım formasıyla 9 maçta 6.8 sayı ortalaması tutturmuştu.

SON DAKİKA
