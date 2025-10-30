CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Trabzonspor Royce Dewayne transferini açıkladı

Trabzonspor Royce Dewayne transferini açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne’yi transfer ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 19:19
Trabzonspor Royce Dewayne transferini açıkladı

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Ailemize hoşgeldin Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'ı kadrosuna kattı. Royce'a formamız altında başarılı bir sezon dileriz." İfadeler yer aldı.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncu Ty Gordon ile yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Teşekkürler Ty Gordon. Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

