CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius'tan Wade Baldwin'e övgü!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius'tan Wade Baldwin'e övgü!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın ardından oyuncusu Wade Baldwin'e övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius'tan Wade Baldwin'e övgü!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes'i deplasmanda 79-69 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda fiziksel olarak iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kazanmanın öneminden bahseden Jasikevicius, "Takımı, oyuncularımızı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Yeni oyuncularımızı takımımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Sezonun bu bölümünde bu galibiyetten memnun olmalıyız. Fiziksel olarak iyi değildik. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi. Önde olmayı hak etmedik. İkinci yarıda fiziksel olarak daha iyiydik. Kısa oyuncularımızı kullandığımız bölümde daha iyi bir oyun sergiledik." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak daha iyi olmaları gerektiğini aktaran Sarunas Jasikevicius, "Bu konuda bugün daha iyi yaptığımız işler vardı. Melli, Tarık ve Colson iyi bir maç çıkardı. Önemli olan mantalite. 'Çirkin' bir şekilde de olsa kazanabilmek önemli. Birçok takım sezon içerisinde bunu yaşıyor. Fenerbahçe basketbolu bu değil. Biz önce bir şekilde kazanmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. İyi basketbol daha sonra gelecek." diye konuştu.

Wade Baldwin'in karşılaşmada çok iyi bir iş çıkardığını belirten Jasikevicius, "Özellikle duygularını çok iyi kontrol ediyor. Dördüncü çeyrekte takımı kanatlarının altına alabildiğini, kontrol edebildiğini gördüm. Takımı çok iyi yönetti. Ondan çok fazlasını alıyoruz ve daha fazlasını beklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Osimhen'in arkadaşı geliyor!
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..."
DİĞER
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılık nedenini açıkladı! Yıldız futbolcuyu işaret etti...
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan'a evinde 2 puan bıraktı! Milan'a evinde 2 puan bıraktı! 23:46
Werder Bremen 3 puanı tek golle aldı! Werder Bremen 3 puanı tek golle aldı! 23:40
Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çok çocukçaydı Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çok çocukçaydı 23:35
G.Saray'dan hakem atamasıyla ilgili açıklama! G.Saray'dan hakem atamasıyla ilgili açıklama! 22:34
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 22:31
Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi! Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi! 22:16
Daha Eski
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 22:01
Trabzonspor'dan taraftarına uyarı! Trabzonspor'dan taraftarına uyarı! 21:54
Milliler Kosova'yı farklı geçti! Milliler Kosova'yı farklı geçti! 20:40
Konyaspor'dan Recep Uçar kararı! Konyaspor'dan Recep Uçar kararı! 18:24
F. Karagümrük - Kayserispor | CANLI F. Karagümrük - Kayserispor | CANLI 18:21
Erzurumspor FK evinde 3 puanı kaptı! Erzurumspor FK evinde 3 puanı kaptı! 18:07