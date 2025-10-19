İspanya Ligi'nde akılalmaz basket! Maçın bitmesine 1.3 saniye kala...

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya'nın en üst düzey basketbol ligi olan Liga ACB'de (Liga Endesa) kaydedilen "buzzer beater" izleyenlerin ağzını açık bıraktı. İşte maçın bitmesine 1.3 saniye kala skoru eşitleyen o basket...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 13:08
İspanya'nın en üst düzey basketbol ligi olan Liga ACB'de (Liga Endesa) MoraBanc Andorra, sahasında Basquet Girona'yı ağırladı. Mücadelenin son anlarında konuk ekip, kullandığı serbest atış ile farkı 3'e çıkardığında kalan süre 1.3 saniyeyi işaret ediyordu. Ev sahibi takımın dip çizgiden topu Rafael Freire Luz ile buluşturmasıyla bir basketbol maçında yaşanabilecek en heyecan verici olaylardan birisi gerçekleşti.

Rafa Luz, kendi sahasından attığı "buzzer beater" basket ile skoru 92-92'ye getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalar sonucunda ise MoraBanc Andorra mücadeleyi 115-113 kazandı.

İŞTE O ANLAR

