CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Pallacanestro Trieste: 90 - Galatasaray MCT Technic: 91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Pallacanestro Trieste: 90 - Galatasaray MCT Technic: 91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini deplasmanda 91-90 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 00:04 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 00:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pallacanestro Trieste: 90 - Galatasaray MCT Technic: 91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

SALON: Palasport Cesare Rubini Trieste

HAKEMLER: Yohan Rosso, Fernando Calatrava, Blaz Zupancic

PALLACANESTRO TRIESTE: Candussi 6, Brooks 5, Brown 5, Sissoko 18, Uthoff 15, Ramsey 12, Ross 17, Toscano-Anderson 12, Deangeli, Ruzzier, Moretti

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 9, Muhsin Yaşar 10, Rıdvan Öncel 9, Cummings 25, Gillespie 4, Palmer Jr 10, White Jr 19, Bishop 2, Meeks 3, Can Korkmaz, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 17-21

DEVRE: 38-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-70

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi 91-90 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 25 sayı üreten Will Cummings oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic ikinci galibiyetini elde ederken, Pallacanestro Trieste ise ikinci yenilgisini aldı.

REKLAM - Türk Telekom
Betis’te Amrabat seferberliği!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı!
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:12
Mersin'den farklı galibiyet! Mersin'den farklı galibiyet! 00:11
Nefes kesen maçta kazanan G.Saray! Nefes kesen maçta kazanan G.Saray! 00:03
Panathinaikos evinde hata yapmadı Panathinaikos evinde hata yapmadı 23:56
Malcolm Brogdon basketbolu bıraktı! Malcolm Brogdon basketbolu bıraktı! 23:19
Beşiktaş GAİN sahasında galip! Beşiktaş GAİN sahasında galip! 22:44
Daha Eski
G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! G.Saray Avrupa'da 2'de 2 yaptı! 22:00
G.Saray'da Başakşehir mesaisi! G.Saray'da Başakşehir mesaisi! 21:26
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 21:13
Aliağa Avrupa'ya galibiyetle başladı! Aliağa Avrupa'ya galibiyetle başladı! 20:22
Trabzonspor'da Rizespor mesaisi! Trabzonspor'da Rizespor mesaisi! 19:54
Russell Westbrook Sacramento Kings'te! Russell Westbrook Sacramento Kings'te! 19:43